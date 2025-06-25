Администрация Трампа пока не готова к новым санкциям против России: Рубио объяснил, что останавливает США

Администрация президента США Дональда Трампа пока не готова вводить новые санкции против России. Госсекретарь Марко Рубио на полях саммита НАТО, объяснил, что резкое усиление давления может закрыть возможность для переговоров о прекращении огня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему США не вводят новые санкции против России

По словам Рубио, пока администрация Трампа не готова к новым санкциям против России.

Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно – придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня,

– подчеркнул Рубио.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров настаивали на новых санкциях после того, как Владимир Путин в очередной раз отверг мирные инициативы США, в Вашингтоне считают, что лучше оставить определенную дипломатическую гибкость.

Госсекретарь США добавил, что Трамп "будет знать правильное время и место", когда будет целесообразно ввести новые санкции.

"Как только это произойдет, это будет означать, что окно для переговоров с Россией будет закрыто", – подчеркнул Рубио.

Согласно оценке американской стороны, Москва все еще надеется на достижение военных успехов, которые не удалось обеспечить за столом переговоров.

"Мы считаем, что им будет гораздо труднее этого достичь, чем они думают", – отметил госсекретарь США.