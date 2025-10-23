Белый дом ответил, почему именно сейчас Трамп ввел серьезные санкции против России

В Белом доме рассказали, почему США именно сейчас ввели серьезные санкции против России. Это произошло впервые за время президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Почему США ввели санкции против нефтяных компаний России?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп замечает недостаточную заинтересованность России в заключении мира, поэтому это стало толчком для принятия серьезных санкций против страны-агрессора.

Трамп собирался ввести против России ограничения, однако ждал времени, когда это будет "целесообразно и необходимо". Левитт отметила, – именно 23 октября этот день наступил.

Он (Дональд Трамп – 24 Канал) всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в хорошем мирном соглашении. И он чувствует, что, к сожалению, последнее время со стороны России он не видит достаточного интереса и достаточных действий для дальнейшего движения в направлении мира,

– сказала пресс-секретарь.

Накануне американский лидер заявил, что для соответствующего решения он долго ждал. Однако введение санкций было неизбежно.

Что известно о санкциях США против российских компаний?

Дональд Трамп совместно с Министерством финансов США решил ввели санкции против российских нефтяных групп "Роснефть" и "Лукойл". Под блокировку попали также 31 дочерняя компания. Отмечалось, что американское ведомство в дальнейшем будет использовать свои полномочия для поддержки мирного процесса.

Российский диктатор Путин заметил, что подобные санкции не заставят Москву идти на уступки Вашингтону. Он заявил, что "ни одна страна ничего не будет делать под давлением".

23 октября страны ЕС также ввели 19 пакет санкций против России. Под ограничения попали различные компании страны, банки, транспортировка газа, транзакции в криптовалюте и прочее.