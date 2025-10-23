Білий дім відповів, чому саме зараз Трамп запровадив серйозні санкції проти Росії

У Білому домі розповіли, чому США саме зараз ввели серйозні санкції проти Росії. Це сталося вперше за час президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію речниці Білого дому Керолайн Левітт.

До теми Одна розмова: ЗМІ назвали, що вплинуло на рішення Трампа щодо санкцій проти Росії

Чому США ввели санкції проти нафтових компаній Росії?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп помічає недостатню зацікавленість Росії в укладанні миру, тож це стало поштовхом для ухвалення серйозних санкцій проти країни-агресорки.

Трамп збирався запровадити проти Росії обмеження, однак чекав часу, коли це буде "доцільно та необхідним". Левітт зазначила, – саме 23 жовтня цей день настав.

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені в хорошій мирній угоді. І він відчуває, що, на жаль, останнім часом з боку Росії він не бачить достатнього інтересу та достатніх дій для подальшого руху в напрямку миру,

– сказала речниця.

Напередодні американський лідер заявив, що для відповідного рішення він довго чекав. Однак запровадження санкцій було неминуче.

Що відомо про санкції США проти російських компаній?

Дональд Трамп спільно з Міністерством фінансів США вирішив запровадили санкції проти російських нафтових груп "Роснефть" та "Лукойл". Під блокування потрапили також 31 дочірня компанія. Зазначалося, що американське відомство надалі використовуватиме свої повноваження для підтримки мирного процесу.

Російський диктатор Путін зауважив, що подібні санкції не змусять Москву йти на поступки Вашингтону. Він заявив, що "жодна країна нічого не робитиме під тиском".

23 жовтня країни ЄС також запровадили 19 пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили різні компанії країни, банки, транспортування газу, транзакції в криптовалюті та інше.