Именно этого все требовали, – Рубио заявил, что США достигли предела санкций против России

Вашингтон дошел до предела во введении новых санкций против России. По словам Марко Рубио, главный акцент теперь на выполнении уже принятых ограничений.

Об этом сообщил Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, передает 24 Канал.

Смотрите также Шатдаун в США официально закончился: он продлился рекордные 43 дня

Введет ли США новые санкции против России?

Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты практически исчерпали возможности для новых санкций против России. По его словам, "фактически, почти не осталось ничего, что бы США могли бы подвергнуть санкциям". Далее они сосредоточатся на контроле за соблюдением уже введенных.

Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям – именно этого все и требовали,

– заявил Рубио.

Отдельно американский чиновник, обратил внимание на "теневой флот", который Россия использует для обхода нефтяных санкций. Рубио назвал борьбу с ним не новым пакетом ограничений, а механизмом обеспечения эффективности уже действующих.

Он также призвал европейских партнеров активнее участвовать в этом процессе, поскольку значительная часть таких судов проходит вблизи их вод.

Госсекретарь США также ответил, что оценивать намерения Москвы в стремлении к миру можно только по ее действиям. Рубио напомнил требования России по остальной территории Донецкой области, которые являются неприемлемыми для Украины.

Прокомментировал он и массированные российские обстрелы, которые, по его мнению, направлены на разрушение энергетики и деморализацию украинцев.

По поддержке Украины, то Рубио подтвердил, что США держат контакт с Киевом о помощи для стабилизации энергосети. По его словам, стороны рассматривают предоставление как специального оборудования, так и средств для обороны энергообъектов.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", – добавил Рубио.

Санкции против России: последние новости