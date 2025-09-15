Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По мнению американского лидера, они лишь "говорят, а не действуют".

Трамп подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его разговор с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Что сказал Трамп относительно санкций?

Отвечая на вопрос о возможном введении санкций против России со стороны НАТО, президент США заявил, что Альянс и Европа "не выполняют свою работу". Его основной претензией является то, что европейские страны продолжают покупать энергоносители у России.

Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть у России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную,

– объяснил Трамп.

Трамп высказался относительно санкций против России: видео Forbes Breaking News

Он добавил, что санкции, которые вводит Европа, являются "недостаточно жесткими". А также отметил, что готов вводить санкции, но европейские страны должны усилить свои ограничения в соответствии с действиями со стороны Соединенных Штатов.

Уточняя свою позицию, Трамп подтвердил, что ожидает синхронные или опережающие действия от европейских партнеров. Он отметил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров и добавил, что ему безразлично, "будь то природный газ, или сигареты".

На напоминание журналистов об обещании ввести "серьезные санкции" против России Трамп заявил, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Санкции против России: коротко о главном