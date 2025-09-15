НАТО и Европа не выполняют свою работу, – Трамп о санкциях против России
- Президент США Дональд Трамп обвинил Европу в недостаточно жесткой позиции в отношении России, указывая на европейские страны продолжают покупать российские энергоносители.
- Трамп заявил, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры против России.
Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в недостаточно жесткой позиции в отношении России. По мнению американского лидера, они лишь "говорят, а не действуют".
Трамп подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его разговор с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.
Что сказал Трамп относительно санкций?
Отвечая на вопрос о возможном введении санкций против России со стороны НАТО, президент США заявил, что Альянс и Европа "не выполняют свою работу". Его основной претензией является то, что европейские страны продолжают покупать энергоносители у России.
Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть у России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную,
– объяснил Трамп.
Трамп высказался относительно санкций против России: видео Forbes Breaking News
Он добавил, что санкции, которые вводит Европа, являются "недостаточно жесткими". А также отметил, что готов вводить санкции, но европейские страны должны усилить свои ограничения в соответствии с действиями со стороны Соединенных Штатов.
Уточняя свою позицию, Трамп подтвердил, что ожидает синхронные или опережающие действия от европейских партнеров. Он отметил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров и добавил, что ему безразлично, "будь то природный газ, или сигареты".
На напоминание журналистов об обещании ввести "серьезные санкции" против России Трамп заявил, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".
Санкции против России: коротко о главном
- 12 сентября Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2026 года. Они касаются более 2 500 физических и юридических лиц и включают запрет на въезд в ЕС или транзит через его территорию, замораживание активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам и организациям из списка.
- В тот же день Дональд Трамп заявил, что его терпение к российскому диктатору Владимиру Путину "быстро заканчивается". Он также сказал, что сомневается в том, что глава Кремля может делать какие-то шаги в направлении мира.
- Впоследствии Министерство торговли США анонсировало экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран. Они вступят в силу 16 сентября и будут касаться 23 китайских компаний, трех турецких, двух из ОАЭ, по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня, а также российских фирм, которые поставляли товары для военного комплекса России.