Трамп стал союзником: настойчивость Европы в поддержке Украины приносит плоды, – NYT

Европейские лидеры прилагают все усилия, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины. Теперь их работа начала приносить плоды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Стивена Эрлангера для The New York Times.

Как европейские политики смогли повлиять на мнение Трампа?

Автор отмечает, что последние дни стали важным сигналом: европейская поддержка Украины "окупается, по крайней мере пока". Так, Решение Трампа ввести санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" серьезно повлияет на доходы страны-агрессора.

Параллельно с этим ЕС принял новые ограничения в отношении России, включая продление на год запрета на закупку российского сжиженного газа и обязательством финансово и военно поддерживать Украину в течение двух последующих лет. Под санкции ЕС попала "Роснефть", но не "Лукойл", который поставляет дешевую нефть в Венгрию и Словакию.

Евросоюз также пытается реализовать амбициозный план предоставления Украине 140 миллиардов евро беспроцентного кредита, используя замороженные российские активы через сложный юридический механизм, который не предусматривает прямого изъятия. Кредит придется возвращать только в случае выплаты Россией репараций после войны.

Однако Бельгия, где хранится большинство активов, хочет гарантий относительно ответственности и разделения рисков с ЕС. Обновленный план ожидают обсудить на декабрьском саммите.

Французский аналитик и председатель Фонда Робера Шумана Жан-Доминик Джулиани отметил, что Европа в определенном смысле выиграла спор о необходимости поддерживать Украину. Европейские требования к мирному соглашению не изменились, несмотря на колебания Трампа. По мнению Джулиани, ни одно соглашение невозможно за счет Украины и без европейских партнеров, которые наложили на Россию санкции и контролируют большинство российских активов за рубежом.

Между тем Европа демонстрирует устойчивую приверженность: страны Коалиции желающих продолжают встречи по военной поддержке Украины.

Европейцы прилагают все усилия, чтобы удержать Трампа на своей стороне или хотя бы убедить меньше поддаваться на уговоры Путина. Трамп склонен часто менять свое мнение, попеременно выражая недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, а потом снова и снова. Даже объявив в среду о новых санкциях, Трамп выразил надежду на их скорую отмену, поскольку более широкие отношения с Россией всегда были частью его внешнеполитических амбиций,

– пишет Стивен Эрлангер.

Кроме того, советники по нацбезопасности ключевых европейских стран вместе с Еврокомиссией и Украиной разрабатывают 12-пунктовый план прекращения войны, частично вдохновленный соглашением по Газе.

План предусматривает создание "совета мира" под руководством Трампа, контроль за прекращением огня, обмен пленными, возвращение депортированных детей, дополнительную помощь и ускоренный путь Украины в ЕС. Россия получает постепенное снятие санкций, но ее замороженные активы пойдут в качестве компенсации Украине.

Аналитики отмечают, что эти шаги демонстрируют готовность Европы действовать самостоятельно, даже если Трамп будет менять позицию. Ричард Фонтейн из Центра новой американской безопасности отметил, что Европа помогла Трампу наконец-то надавить на Россию.

"Путина не склонить к миру ни шармом, ни взаимопониманием, ни искусным заключением сделок. Президент, возможно, теперь понимает это и то, что поддержка Украины и давление на Россию – лучший путь к прекращению этой ужасной войны", – написал Фонтейн в соцсетях.

В то же время аналитик вашингтонского центра Defense Priorities Дженифер Каванах заявила, что это возвращение стратегии администрации Байдена, которая не сработала еще три года назад, и выразила сомнение, что она сработает сейчас.

