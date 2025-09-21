Вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии 19 сентября возобновило дискуссии о том, какой должна быть адекватная реакция НАТО. Вражеские самолеты 12 минут пробыли в небе над страной Альянса. Итальянские F-35 были готовы их сбить, но не сделали этого, потому что не получили соответствующего приказа.

О том, какова вероятность того, что Альянс решит сбивать российские самолеты, нарушающие его воздушное пространство, в публикации для The Sunday Times рассуждает журналист Марк Урбан, передает 24 Канал.

Будет ли НАТО сбивать российские самолеты?

По мнению Урбана, в НАТО осознают, что Владимир Путин умышленно усиливает провокации против Запада, чтобы показать бессилие Альянса, а также неизбежность его столкновения с Россией.

Ответ на вопрос, почему же российские самолеты не сбили над Эстонией, скрывается в правилах НАТО, а точнее в трактовке ими понятий "враждебный акт" и "враждебное намерение".

На "враждебный акт" можно ответить силой, а на "враждебное намерение" – нет. Маршал авиации Грег Бэгвелл заметил, что Путин прекрасно знал, что залет российских истребителей в Эстонию Альянсу будет трудно расценить как "враждебный акт".

Известно, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал организовать встречу военных руководителей НАТО на следующей неделе, чтобы обсудить изменение правил. Заседание состоится в Бельгии. Ключевым моментом может стать новая трактовка понятия "враждебное намерение".

Заметим, что сторонники жесткой реакции на выходки россиян приводят пример Турции. В 2015 году страна сбила российский бомбардировщик, который нарушил ее воздушное пространство. Тогда Москва выразила недовольство, но инцидент не перерос в масштабный конфликт.

Среди тех, кто призывает сбивать российские самолеты, – чешский президент Петр Павел.

Впрочем, по словам Марка Урбана, большинство членов Альянса выступают за осторожные действия, учитывая риск прямого военного столкновения с Россией и нежелание администрации Дональда Трампа идти на эскалацию.

Что известно о вторжении российских самолетов в Эстонию?