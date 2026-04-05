Венгрия отправляет армию охранять газопровод после якобы диверсии в Сербии

Венгрия решила привлечь военных к охране своего участка газопровода "Турецкий поток". Это происходит из-за сообщений о якобы попытке диверсии в Сербии.

Соответствующее решение приняли по итогам заседания Совета национальной безопасности, которое созвал премьер-министр Виктор Орбан, пишет Index.

Почему Венгрия усиливает охрану газопровода?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после заседания по безопасности правительство решило поручить военным охрану венгерской секции газопровода.

По его словам, армия будет охранять инфраструктуру по всей протяженности – от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы. Речь идет об одном из ключевых маршрутов поставок газа в страну. Сийярто отметил, что это решение принято в ответ на события в Сербии и риски для энергетической безопасности региона.

Мы согласились, что трубопровод следует охранять еще тщательнее, чем когда-либо,

– заявил он после разговоров с министрами энергетики Сербии, Турции и России.

В то же время он намекнул, что к инциденту могут быть причастны внешние силы, в частности прозвучали заявления о возможной "украинской угрозе".

Что произошло возле газопровода в Сербии?

5 апреля сербские СМИ сообщили об обнаружении взрывчатки вблизи газопровода, который поставляет газ в Венгрию. Инцидент произошел в районе муниципалитета Канижа. По информации властей, рядом с трубой нашли большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами. Это вызвало масштабную операцию сил безопасности.

К ней привлекли около 140 полицейских и военных, а также вертолет. Территорию оперативно оцепили, чтобы предотвратить возможный подрыв и проверить все подозрительные объекты.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что было обнаружено два пакета взрывчатки с детонаторами. По его словам, в случае подрыва без газа могли остаться север Сербии и Венгрия. После инцидента Вучич обсудил ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Инцидент происходит накануне парламентских выборов в Венгрии, что значительно повышает его политический вес. Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что ситуация может быть инсценированной операцией.

Он также призвал премьера предоставить официальные объяснения и созвать совет безопасности, а также прекратить "нагнетать панику". Оппозиционный журналист-расследователь Саболч Паньи выразил сомнения относительно официальной версии событий, отметив, что инцидент выглядит как "инсценированный спектакль", который может быть использован для отвлечения внимания от политических проблем.

Почему Украину обвиняют в этом инциденте?