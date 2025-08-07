Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудили вопросы текущего состояния мирных переговоров между украинской и российской сторонами.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на собеседников в Министерстве иностранных дел Турции, передает 24 Канал. В частности, рассмотрели последние изменения.

Что известно о разговоре Лаврова и Фидана?

По данным источников в турецком внешнедипломатическом ведомстве, Хакан Фидан провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым в четверг, 7 августа, относительно переговоров, направленных на урегулирование войны между Россией и Украиной.

Отмечается, что в рамках диалога главное внимание сосредоточили на последних событиях в переговорах между обеими сторонами. Собеседники добавили, что оба министра обсудили текущее состояние переговоров, направленных на достижение мира.

Напомним, накануне во время встречи Путин сообщил спецпосланнику США Виткоффу, что хочет встретиться с Трампом. После передачи этого послания президент США заявил, что открыт к переговорам уже на следующей неделе.

Вскоре после этого Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также рядом европейских лидеров, в ходе которого поделился с ними соответствующей информацией по этому поводу.