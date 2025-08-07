Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров разом зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом обговорили питання поточного стану мирних переговорів між українською та російською сторонами.

Про це повідомляє турецька газета Yeni Şafak з посиланням на співрозмовників у Міністерстві закордонних справ Туреччини, передає 24 Канал. Зокрема, розглянули останні зміни.

Що відомо про розмову Лаврова і Фідана?

За даними джерел у турецькому зовнішньодипломатичному відомстві, Хакан Фідан провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим у четвер, 7 серпня, стосовно переговорів, спрямованих на врегулювання війни між Росією та Україною.

Зазначається, що у рамках діалогу головну увагу зосередили на останніх подіях у переговорах між обома сторонами. Співрозмовники додали, що обидва міністри обговорили поточний стан переговорів, спрямованих на досягнення миру.

Нагадаємо, напередодні під час зустрічі Путін повідомив спецпосланцю США Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом. Після передачі цього послання президент США заявив, що відкритий до переговорів уже наступного тижня.

Незадовго після цього Дональд Трамп провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, а також низкою європейських лідерів, в ході якої поділився з ними відповідною інформацією з цього приводу.