Про це повідомляє турецька газета Yeni Şafak з посиланням на співрозмовників у Міністерстві закордонних справ Туреччини, передає 24 Канал. Зокрема, розглянули останні зміни.

Що відомо про розмову Лаврова і Фідана?

За даними джерел у турецькому зовнішньодипломатичному відомстві, Хакан Фідан провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим у четвер, 7 серпня, стосовно переговорів, спрямованих на врегулювання війни між Росією та Україною.

Зазначається, що у рамках діалогу головну увагу зосередили на останніх подіях у переговорах між обома сторонами. Співрозмовники додали, що обидва міністри обговорили поточний стан переговорів, спрямованих на досягнення миру.

Нагадаємо, напередодні під час зустрічі Путін повідомив спецпосланцю США Віткоффу, що хоче зустрітися з Трампом. Після передачі цього послання президент США заявив, що відкритий до переговорів уже наступного тижня.

Незадовго після цього Дональд Трамп провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, а також низкою європейських лідерів, в ході якої поділився з ними відповідною інформацією з цього приводу.