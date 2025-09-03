Мониторы писали, что на Молдову летят "Шахеды": что говорят в самой стране
- Украинские мониторинговые сообщества сообщали, что российские дроны Shahed пролетали над Молдовой.
- Это было во время массированной атаки 3 сентября.
Во время массированной атаки на Украину ночью 3 сентября украинские мониторы написали, что дроны направляются на Молдову. Впоследствии Кишинев отреагировал.
Действительно ли в Молдову залетел "Шахед" 3 сентября?
Украинские мониторинговые сообщества заявляли, что российские дроны пролетали над Молдовой. Более того – потом пошли на Румынию.
Где был "Шахед" над Молдовой, согласно данным мониторов: показываем на карте
Пограничная полиция Молдовы опровергла эту информацию. Мол, воздушное пространство страны не нарушали.
Впрочем, служба получила от украинских органов власти информацию о том, что российский беспилотник типа Shahed может пролететь в северной части Молдовы.
Но министерство обороны Молдовы не подтвердило пролет.
Во время проверки района потенциального пролета дрона угрожающих объектов не обнаружили. В то же время проверяющие слышали "звуки, характерные для полета дрона, и взрывы на территории Украины". Об этом сообщили патрули пограничной службы.
"Шахеды" не раз залетали в воздушное пространство соседних стран
- В конце августа БПЛА над Польшей мог кружить почти три часа.
- 6 августа в Румынии объявляли тревогу из-за российской атаки по Одесской области. Жители страны слышали взрывы из Украины и видели пожар.
- Полковник США в отставке Джонатан Свит говорит, что Путин давно испытывает натовскую ПВО. А бездействие западных стран только поощряет его.