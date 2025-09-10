Беспрецедентные удары российских дронов по Польше одновременно выполняют функцию пробы и предупреждения. От реакции Европы и НАТО теперь многое зависит для безопасности континента.

Кремль исследует Запад постепенной, но неуклонной эскалацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как Кремль испытывает Запад тактикой "нарезания салями"?

Кремль умело применяет так называемую тактику "нарезания салями": последовательные небольшие шаги, которые в сумме дают значительно больший результат. Россия тестирует Запад постепенной, но настойчивой эскалацией. В Киеве при этом атаковали здание Британского Совета и объект ЕС, даже глушили навигацию самолета одного европейского чиновника.

Каждый из таких инцидентов сам по себе может вызвать только заявления и возмущение, и совокупность нарушений поднимает новые границы – и это подталкивает Россию ко все более смелым шагам.

В этом Путин – мастер: именно так он в 2014 году постепенно, используя "маленьких зеленых человечков" и другие двусмысленные методы, привел к оккупации Крыма. Сейчас, нанося удары по Польше, он фактически "отгрызает" еще больший кусок.

Эти нападения также проверяют готовность НАТО активировать статью 5. Многие союзники считают, что атаки были преднамеренными, но маловероятно, что альянс решит ответить военной операцией против России. В то же время отсутствие четкого, решительного ответа воспринимается как признак слабости – и это лишь подтолкнет Кремль к следующим шагам.

"Ожидайте много разговоров о санкциях, но помните, что они не смогли предотвратить это вторжение и не смогли убедить Россию отменить его. Единственные санкции, которые, вероятно, будут неприятными, это те, которые президент США отказывается одобрить, по торговле нефтью с Россией", – пишет издание.

Дроны – это еще и прямое предупреждение: Путин будто спрашивает Запад, готов ли он серьезно вмешиваться. Европейские столицы обдумывают идею размещения сил на украинской территории после прекращения огня, но если нынешняя атака оказалась сложной для адекватного ответа, что произойдет, когда Москва активизирует свой арсенал гибридных методов? Именно такие запутанные подходы, в которых РФ имеет значительный опыт, сделают жизнь альянса в случае втягивания в конфликт чрезвычайно тяжелой.

Подумайте дважды, прежде чем отправлять туда свои войска, предупреждает Россия Запад,

– считают в Sky News.

Что известно о российских дронах в Польше?