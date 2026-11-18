18 ноября республиканцы в Палате представителей США угрожают приостановить обмен разведданными и помощь Киеву. Так политики стремятся заставить демократов отказаться от надзора за администрацией Дональда Трампа.

Об соответствующих планах конгрессменов сообщило издание NBC News. Помимо прекращения передачи разведывательных данных и помощи, представители политической силы настаивают также на отмене санкционных ограничений против России. Авторами инициативы выступили действующий спикер Палаты представителей Майк Джонсон и председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст.

Почему требуют республиканцы?

Таким образом конгрессмены пытаются заставить оппонентов отказаться от контроля над Белым домом, кабинетом Дональда Трампа и министром обороны Питом Хэгсетом. Спешка республиканцев связана с тем, что с начала 2027 года обе палаты Конгресса США перейдут под контроль Демократической партии.

В настоящее время между сторонами продолжаются споры, однако сенатор-демократ Джек Рид заявил, что исключение пунктов, касающихся безопасности Украины, гарантированно будет отклонено в Сенате.

Прекращение сотрудничества в оборонной сфере создает серьезные риски для безопасности Украины. Ранее США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной в октябре, что привело к критическому сокращению времени на реагирование и перехват вражеских ракет.

После промежуточных выборов представители Демократической партии получили большинство в американском парламенте, усилив контроль над внешнеполитическими решениями.