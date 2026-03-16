Швейцария запретила военным самолетам США лететь через ее территорию, – Bloomberg

Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов Соединенных Штатов. Речь идет о полетах американской военной авиации через территорию страны.

Во власти объяснили решение соблюдением нейтралитета и действующих правил использования воздушного пространства. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о запрете Швейцарии?

Швейцарские власти решили закрыть свое воздушное пространство для американских военных самолетов. Речь идет о полетах военной авиации США через территорию страны, которые обычно осуществляются в рамках международных военных или логистических операций.

По информации медиа, соответствующее решение связано с правилами использования швейцарского воздушного пространства и особым статусом нейтралитета страны. Именно поэтому полеты иностранных военных самолетов через ее территорию часто требуют специальных разрешений.

В случае с американской военной авиацией такие полеты решили временно ограничить.

Швейцарские власти неоднократно подчеркивала, что внимательно контролирует использование своего воздушного пространства. Особенно это касается полетов военных самолетов, которые могут быть связаны с международными военными операциями.

Поэтому иностранные государства должны получать специальные разрешения для таких полетов, а в отдельных случаях власти могут их не предоставлять.

