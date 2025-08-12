Председатель КНР Си Цзиньпин высказался относительно войны в Украине. Он сказал, что Китай планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения российского вторжения.

Такое заявление Си Цзиньпин сделал во время разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

Что сказал Си Цзиньпин о войне в Украине?

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Бразилия должны продолжать совместно решать глобальные проблемы, обеспечить успех Конференции ООН по изменению климата в Белене и укреплять роль "Группы друзей мира" в продвижении политического решения войны в Украине.

Он подчеркнул, что страны Глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности, соблюдения основных норм, регулирующих международные отношения, а также защиты законных прав и интересов развивающихся стран.

Заметим, что Пекин заявляет о своем "нейтралитете" относительно войны в Украине. Однако активно сотрудничает с Россией и поставляет ей товары двойного назначения.

Кроме этого, Китай и Бразилия продвигают мирный план для урегулирования войны в Украине под названием "Политическое урегулирование украинского кризиса" Он содержит шесть пунктов, все из которых благоприятны для России.