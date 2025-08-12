Голова КНР Сі Цзіньпін висловився щодо війни в Україні. Він сказав, що Китай планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення російського вторгнення.

Таку заяву Сі Цзіньпін зробив під час розмови з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

Дивіться також Китай уважно стежить за намаганнями Трампа завершити війну в Україні, – Грем

Що сказав Сі Цзіньпін про війну в Україні?

Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Бразилія мають продовжувати спільно розв'язувати глобальні проблеми, забезпечити успіх Конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль "Групи друзів миру" у просуванні політичного вирішення війни в Україні.

Він підкреслив, що країни Глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності, дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, а також захисту законних прав та інтересів країн, що розвиваються.

Зауважимо, що Пекін заявляє про свій "нейтралітет" щодо війни в Україні. Проте активно співпрацює з Росією та постачає їй товари подвійного призначення.

Окрім цього, Китай та Бразилія просувають мирний план для врегулювання війни в Україні під назвою "Політичне врегулювання української кризи" Він містить шість пунктів, всі з яких сприятливі для Росії.