Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, которые цитирует Politico.

Почему Китаю важны действия Трампа по войне в Украине?

Линдси Грэм отметил, что от того, как именно закончится война в Украине будут зависеть действия Китая в отношении Тайваня.

Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань падет,

– считает американский политик.

Журналисты напомнили, что Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, что является частью мирного плана президента США по окончанию войны в Украине. Это будет первый визит президента России в США примерно за десять лет.

Анонс встречи произошел после того, как неделей ранее Путин принял в Москве специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Впоследствии глава Белого дома озвучил предложение "обменять некоторые территории в пользу обеих сторон" в рамках мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею о том, что Киев может отдать любую из своих территорий в ходе переговоров о прекращении боевых действий. Ведь это запрещено Конституцией Украины.

В то же время Линдси Грэм выразил надежду, что президент Украины "будет частью переговоров". Сенатор также сказал, что другие элементы мирных переговоров будут определять, будет ли соглашение для Украины и ее партнеров выгодным.

"Как бы выглядела хорошая сделка? Обеспечить, чтобы 2022 год не повторился. Моя цель, и, я думаю, цель президента Трампа, – положить этому конец навсегда. Как это могло бы выглядеть? Будут некоторые обмены территориями, но только после того, как вы получите гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение таких действий со стороны России", – заявил Грэм.

Сенатор Линдси Грэм отметил, что президент США сейчас сосредоточен на Китае – главном покупателе российской нефти. В то же время американский политик подчеркнул, что цель Вашингтона – завершить войну в Украине так, чтобы предотвратить новые вторжения и не допустить угрозы Тайваню со стороны Китая, а "не унижать Путина".