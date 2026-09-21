"Держит Путина подальше от наших границ": Сикорский назвал Украину "функциональным" союзником

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина выступает "функциональным союзником" Варшавы в сдерживании российской агрессии. По его словам, защита украинских территорий предотвращает появление российских войск непосредственно у польской границы.

Как сообщает официальный YouTube-канал польского чиновника, в ходе интервью глава внешнеполитического ведомства подчеркнул стратегическое значение украинского сопротивления для безопасности своей страны.

Что известно о заявлении Сикорского?

Дипломат подчеркнул, что Польша непосредственно заинтересована в максимальном отдалении российских сил от своих восточных рубежей.

Хотим ли мы видеть танки Путина в Дорогуске и Медице, или предпочитаем, чтобы они находились на Донбассе? Чем дальше от наших границ – тем лучше,

– отметил Сикорский.

Польский министр обратил внимание на то, что военная и материальная поддержка Киева полностью соответствует национальным интересам Варшавы. Благодаря сдерживанию агрессора украинскими силами польское государство сохраняет безопасность на своей территории.

"Поэтому Украина является нашим функциональным союзником в том, чтобы держать Путина подальше от наших границ", – подчеркнул Сикорский.

К слову, по информации западных разведывательных служб, Россия уже в ближайшие месяцы может прибегнуть к атаке против одной из стран НАТО. В Европе отмечают, что такой шаг будет иметь для Москвы серьезные последствия. В частности, именно Сикорский заявил, что лично передавал российской стороне предупреждение о неизбежном ответе Альянса в случае нападения.