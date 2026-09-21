Як повідомляє офіційний YouTube-канал польського урядовця, під час інтерв'ю очільник зовнішньополітичного відомства наголосив на стратегічному значенні українського спротиву для безпеки власної країни.

Що відомо про заяву Сікорського?

Дипломат підкреслив, що Польща безпосередньо зацікавлена в максимальному віддалені російських сил від своїх східних рубежів.

Чи хочемо ми бачити танки Путіна в Дорогуську та Медиці, чи віддаємо перевагу тому, щоб вони були на Донбасі? Чим далі від наших кордонів – тим краще,

– зазначив Сікорський.

Польський міністр звернув увагу на те, що військова та матеріальна підтримка Києва повністю відповідає національним інтересам Варшави. Завдяки стримуванню агресора українськими силами польська держава зберігає безпеку на власній території.

"Тому Україна є нашим функціональним союзником у тому, щоб тримати Путіна подалі від наших кордонів", – підкреслив Сікорський.

До слова, за інформацією західних розвідувальних служб, Росія вже найближчими місяцями може вдатися до атаки проти однієї з країн НАТО. У Європі наголошують, що такий крок матиме для Москви серйозні наслідки. Зокрема, саме Сікорський заявив, що особисто передавав російській стороні попередження про неминучу відповідь Альянсу у разі нападу.