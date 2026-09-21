В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский лично предупреждал российскую сторону о неизбежном ответе НАТО в случае агрессии. Об этом он рассказал в программе "Front Sikorskiego".

Как Сикорский предостерегал Россию от агрессии?

По словам министра, он подчеркивал, что у Альянса больше боевых самолетов, чем у россиян. Кроме того, союзники не будут сидеть сложа руки, они будут действовать не только в обороне, но и в наступлении.

Сикорский также привел пример Украины, которая, по его оценке, уничтожила 30 – 40 % российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Это, по словам главы МИД, уже создало проблемы для гражданской экономики и военной логистики России.

Министр добавил, что Украина добилась этого, практически не имея боевой авиации для нанесения ударов по территории России. Между тем возможности авиации НАТО значительно шире.

Глава польского МИД отдельно отметил, что удары по нефтеперерабатывающим предприятиям являются законными и оказывают необходимый психологический эффект.

В то же время атаки на гражданское население, которые осуществляют оккупанты, обычно не снижают моральный дух общества, а наоборот могут его сплотить.

Напомним, ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что в случае военного столкновения Польша может быть уничтожена за 3 дня.

В ответ Сикорский призвал российское руководство оценить соотношение сил, прежде чем вновь прибегать к ядерным угрозам.

По словам польского министра, Россия действительно имеет преимущество по количеству ядерного оружия. Однако война против Украины показала, что это преимущество не гарантирует Москве возможности достигать своих целей.

Сикорский также заявил, что если бы Россия могла победить только благодаря ядерному шантажу, то уже давно воспользовалась бы такой возможностью.