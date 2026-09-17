Так Сикорский прокомментировал недавние угрозы помощника президента России Николая Патрушева, сообщает Polsat News.

Что ответил польский министр

Польский министр напомнил, что российские генералы "угрожают ядерной войной уже 20 лет", а "кремлевские пропагандисты делают это непрерывно".

Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам,

– подчеркнул дипломат.

Он признал, что Россия имеет преимущество в сфере ядерного вооружения. Однако, по словам министра, на примере войны в Украине Москва уже убедилась, что это преимущество трудно использовать.

Сикорский добавил, что если бы Кремль мог выиграть войну исключительно с помощью ядерного шантажа, он бы давно это сделал.

Напомним, в Кремле пригрозили уничтожить Польшу всем имеющимся арсеналом в случае начала военных действий. Это заявление Патрушева стало реакцией на предыдущие слова Сикорского о том, что в случае нападения России Польша могла бы быстро победить агрессора.