Так Сікорський прокоментував нещодавні погрози помічника російського президента Миколи Патрушева, передає Polsat News.

Що відповів польський міністр

Польський міністр нагадав, що російські генерали "погрожують ядерною війною вже 20 років", а "кремлівські пропагандисти роблять це безперервно".

Радянським, а тепер уже російським товаришам слід усвідомити співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що йдуть, коли погрожують нам,

– наголосив дипломат.

Він визнав, що Росія має перевагу у сфері ядерного озброєння. Проте, за словами міністра, на прикладі війни в Україні Москва вже переконалася, що цю перевагу важко використати.

Сікорський додав, що якби Кремль міг виграти війну виключно за допомогою ядерного шантажу, він би давно це зробив.

Нагадаємо, у Кремлі пригрозили знищити Польщу усім наявним арсеналом у разі початку військових дій. Ця заява Патрушева стала реакцією на попередні слова Сікорського про те, що у разі нападу Росії Польща могла б швидко перемогти агресора.