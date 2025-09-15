Сикорский отверг предположение, что польская ПВО была не готова к атаке дронов

Министр иностранных дел Польши не согласился, что противовоздушная оборона в стране была не готова к вторжению российских дронов. По его мнению, ее работа по украинским меркам могла бы считаться успешной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью The Guardian.

Смотрите также Путину не нужны танки и армия: почему НАТО не применит 5 статью из-за атаки на Польшу

Что дипломат говорит о работе ПВО?

Глава польского МИД отверг предположение, что противовоздушная оборона его страны не была готова к вторжению беспилотников ночью 10 сентября. В то же время некоторые из них смогли залететь вглубь польской территории, а всего лишь три или четыре из примерно 19 были сбиты.

Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам это считалось бы стопроцентным успехом,

– сказал Сикорский.

Он заверил, что ответ Польши был бы гораздо жестче, если бы появление беспилотников над страной повлекло ранения или гибель людей на ее территории. Впрочем, Сикорский отказался уточнить, как мог бы выглядеть такой ответ.

Что известно об атаке беспилотников на Польшу?