Сікорський відкинув припущення, що польська ППО була не готова до атаки дронів

Міністр закордонних справ Польщі не погодився, що протиповітряна оборона в країні була не готова до вторгнення російських дронів. На його думку, її робота за українськими мірками могла б вважатися успішною.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю The Guardian.

Що дипломат каже про роботу ППО?

Очільник польського МЗС відкинув припущення, що протиповітряна оборона його країни не була готовою до вторгнення безпілотників уночі 10 вересня. Водночас деякі з них змогли залетіти вглиб польської території, а загалом лише три чи чотири з приблизно 19 були збиті.

Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками це вважалося б стовідсотковим успіхом,

– сказав Сікорський.

Він запевнив, що відповідь Польщі була б набагато жорсткішою, якби поява безпілотників над країною спричинила поранення або загибель людей на її території. Втім, Сікорський відмовився уточнити, який вигляд могла б мати така відповідь.

Що відомо про атаку безпілотників на Польщу?