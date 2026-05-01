"Не у всех мужчин есть такие яйца": Сикорский похвалил Каллас за заявление о России

Главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала союзников не унижаться перед Россией, прося ее о переговорах. Глава МИД Польши выразил свое восхищение решительной позицией политика.

В посте в соцсети "Х" Радослав Сикорский заметил, что не все мужчины такие смелые, как Кая Каллас.

За что Сикорский похвалил Каллас?

После встречи Нордично-Балтийской восьмерки (NB8) Кайя Каллас сделала ряд резких заявлений.

Прежде всего, она отметила, что Россия не желает никакого мирного диалога с Европой. Поэтому, по мнению дипломата, союзники не должны унижаться, умоляя Москву о контактах.

Она отметила, что Кремль нужно поставить в такие условия, чтобы он перешел от симуляции переговоров к настоящим переговорам.

Кроме того, главный дипломат "проехалась" по мягкой позиции Дональда Трампа в отношении России.

Каллас отметила, что ЕС ожидал жестких мер воздействия на Москву, учитывая ее действия и участие в поддержке Ирана. Впрочем, США не усиливают давление на Россию. О чем, по словам политика, показал разговор Трампа и Путина.

Сикорский репостнул видео, где Каллас призывает не унижаться перед Кремлем, и подписал его: "Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были такие же яйца, как у нее".

Трамп снова закрывает глаза на правду о Путине

29 апреля состоялся тот самый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который разочаровал европейцев.

Известно, что именно российский диктатор инциировал звонок. Во время разговора глава Кремля выразил поддержку американскому лидеру в связи с покушением на него 25 апреля.

Также политики обсудили войну в Иране и Украине. По словам Трампа, они имели "хорошую беседу". После нее президент США снова убеждал, что Путин якобы давно хочет заключить мирное соглашение с Украиной, но этому мешают стоят "некоторые люди".

Кроме того, президент США заявил, что именно он якобы убедил Путина согласиться на временное перемирие 9 мая.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что звонок был попыткой Путина напомнить Трампу о себе и подчеркнуть их якобы особые отношения.

По словам журналиста, причиной могла стать ревность Путина к вниманию, которое в США получил король Чарльз III во время своего визита.

Беннетт также отметил, что Кремль специально выбрал время для этого разговора, ведь сейчас Путину важна поддержка США в вопросе войны против Украины. По его мнению, Трамп в последнее время уже не так активно продвигает выгодные Москве заявления, как раньше.