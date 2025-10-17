Радослав Сикорский продемонстрировал в британском парламенте образец сбитого "Шахеда", которыми Россия терроризирует украинские города. В ответ на это МИД Ирана вызвал польского дипломата.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на издание PAP.

Что известно о российских "Шахедах" в парламенте Великобритании?

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры с британскими парламентариями.

На встрече он показал беспилотник, которые оккупанты ежедневно используют для атак на Украину. Он подчеркнул, что Украина обнаружила уязвимые места, в частности заводы по производству дронов, оружия и нефтеперерабатывающие предприятия, и уже наносит удары по этим военным целям собственными ракетами.

Чем больше будем давить на Россию, тем быстрее Путин поймет, что не может выиграть эту войну. Трамп уже сказал, что нельзя выиграть войну, не ударив по территории врага, и я с ним согласен,

– подчеркнул Сикорский.

В то же время Сикорский отметил, что американские ракеты "Томагавк" значительно превосходят украинские по дальности и мощности.

Жест с российским "Шахедом" возмутил дипломатов Ирана. По информации Iran International, министерство иностранных дел страны пригласило временного поверенного в делах Польши Марцина Вильчека. Целью такого шага стало выражение возмущения из-за участия Сикорского в презентации иранского беспилотника.

Комментируя эту ситуацию, представитель МИД Польши Мацей Вевюр отметил в разговоре с PAP, что диалог в иранском министерстве не был односторонним.

Польская сторона отметила, что такие беспилотники представляют реальную угрозу для Польши. По его словам, иранская сторона приняла эту информацию к сведению.

Какие отношения Ирана с Россией?