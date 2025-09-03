Си сделал Путину небольшой подарок: новые договоренности с Китаем могут иметь последствия для России
- Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2". Однако конкретных деталей об этом на самом деле очень мало.
- Ранее страны не могли договориться о "Силе Сибири – 2" из-за ряда разногласий.
- Экономист Максим Блант рассказал, чем может обернуться этот меморандум для России.
Глава Китая Си Цзиньпин сделал определенный подарок для диктатора Путина после саммита ШОС. Однако на самом деле это может вылезти России боком.
Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. В России уже рассказывают, что подписали меморандум с Китаем о строительстве о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2", который будет проходить через территорию Монголии. Однако конкретики сейчас нет.
Чем может обернуться этот меморандум для России?
Известно, что этот проект позволит России поставлять Китаю 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Также там планируют нарастить объемы по имеющемуся газопроводу "Сила Сибири".
Как отметил Блант, тут нужно смотреть на детали. Информацию о проекте обнародовал глава Газпрома Алексей Миллер. Он отметил, что меморандум имеет юридические обязательства. Но кто кого и к чему обязывает – деталей нет.
На самом деле информация о 50 миллиардах кубометров в год была известна еще с 2020 года. Тогда Газпром подписал меморандум с правительством Монголии.
Вопрос в том, по какой цене Китай готов покупать газ? Мы еще в прошлом году говорили, почему этот проект затормозил. Китайцы не были готовы инвестировать в строительство трубы на территории России и Монголии. Соответственно это должен делать Газпром. Но у них денег нет,
– отметил Блант.
Пока похоже на то, что этот меморандум – просто красивая вещь, которую можно поставить в рамку и повесить на стену. Никакой конкретики нет. При этом Газпром уже имеет неоднократный опыт строительство различных газопроводов, которые потом оказались никому не нужны.
Сложно относиться к этому как к чему-то серьезному. Си сделал Путину маленький подарок – меморандум, который можно повесить на стену. И все в России теперь счастливы. Фактически они подписали бумажку, которая может Газпрому выйти боком. Если они не построят этот газопровод, то что будут делать? Покупать где-то газ и поставлять его в Китай через другие страны,
– сказал Блант.
"Сила Сибири – 2": что известно
- Россия поставляет Китаю газ через "Силу Сибири" еще с 2019 года. В планах Москвы было построить новый газопровод "Сила Сибири – 2", чтобы предоставлять газ еще и с западносибирских месторождений, откуда были поставки в Европу. В Кремле хотели, чтобы это усилило конкуренцию между Европой и Китаем за российский газ.
- Россия стала особенно заинтересованной в этом проекте после того, как потеряла европейский рынок из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако Москве не удавалось договориться с Китаем о реализации проекта из-за ряда разногласий.
- В частности они имеют разные взгляды относительно цен и условий владения на этот проект. Также Пекин не хочет попадать в чрезмерную зависимость от российских энергоносителей.
- В общем переговоры о "Силе Сибири – 2" продолжаются уже несколько лет. Как рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Китай хотел, чтобы Россия продавала газ по внутрироссийским ценам. Они вдвое ниже мировых.