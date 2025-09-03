Глава Китая Си Цзиньпин сделал определенный подарок для диктатора Путина после саммита ШОС. Однако на самом деле это может вылезти России боком.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. В России уже рассказывают, что подписали меморандум с Китаем о строительстве о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2", который будет проходить через территорию Монголии. Однако конкретики сейчас нет.

К теме Китай ищет альтернативу: "Сила Сибири-2" снова в игре из-за конфликта Израиля с Ираном

Чем может обернуться этот меморандум для России?

Известно, что этот проект позволит России поставлять Китаю 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Также там планируют нарастить объемы по имеющемуся газопроводу "Сила Сибири".

Как отметил Блант, тут нужно смотреть на детали. Информацию о проекте обнародовал глава Газпрома Алексей Миллер. Он отметил, что меморандум имеет юридические обязательства. Но кто кого и к чему обязывает – деталей нет.

На самом деле информация о 50 миллиардах кубометров в год была известна еще с 2020 года. Тогда Газпром подписал меморандум с правительством Монголии.

Вопрос в том, по какой цене Китай готов покупать газ? Мы еще в прошлом году говорили, почему этот проект затормозил. Китайцы не были готовы инвестировать в строительство трубы на территории России и Монголии. Соответственно это должен делать Газпром. Но у них денег нет,

– отметил Блант.

Пока похоже на то, что этот меморандум – просто красивая вещь, которую можно поставить в рамку и повесить на стену. Никакой конкретики нет. При этом Газпром уже имеет неоднократный опыт строительство различных газопроводов, которые потом оказались никому не нужны.

Сложно относиться к этому как к чему-то серьезному. Си сделал Путину маленький подарок – меморандум, который можно повесить на стену. И все в России теперь счастливы. Фактически они подписали бумажку, которая может Газпрому выйти боком. Если они не построят этот газопровод, то что будут делать? Покупать где-то газ и поставлять его в Китай через другие страны,

– сказал Блант.

"Сила Сибири – 2": что известно