Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. В России уже рассказывают, что подписали меморандум с Китаем о строительстве о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2", который будет проходить через территорию Монголии. Однако конкретики сейчас нет.
Чем может обернуться этот меморандум для России?
Известно, что этот проект позволит России поставлять Китаю 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Также там планируют нарастить объемы по имеющемуся газопроводу "Сила Сибири".
Как отметил Блант, тут нужно смотреть на детали. Информацию о проекте обнародовал глава Газпрома Алексей Миллер. Он отметил, что меморандум имеет юридические обязательства. Но кто кого и к чему обязывает – деталей нет.
На самом деле информация о 50 миллиардах кубометров в год была известна еще с 2020 года. Тогда Газпром подписал меморандум с правительством Монголии.
Вопрос в том, по какой цене Китай готов покупать газ? Мы еще в прошлом году говорили, почему этот проект затормозил. Китайцы не были готовы инвестировать в строительство трубы на территории России и Монголии. Соответственно это должен делать Газпром. Но у них денег нет,
– отметил Блант.
Пока похоже на то, что этот меморандум – просто красивая вещь, которую можно поставить в рамку и повесить на стену. Никакой конкретики нет. При этом Газпром уже имеет неоднократный опыт строительство различных газопроводов, которые потом оказались никому не нужны.
Сложно относиться к этому как к чему-то серьезному. Си сделал Путину маленький подарок – меморандум, который можно повесить на стену. И все в России теперь счастливы. Фактически они подписали бумажку, которая может Газпрому выйти боком. Если они не построят этот газопровод, то что будут делать? Покупать где-то газ и поставлять его в Китай через другие страны,
– сказал Блант.
"Сила Сибири – 2": что известно
- Россия поставляет Китаю газ через "Силу Сибири" еще с 2019 года. В планах Москвы было построить новый газопровод "Сила Сибири – 2", чтобы предоставлять газ еще и с западносибирских месторождений, откуда были поставки в Европу. В Кремле хотели, чтобы это усилило конкуренцию между Европой и Китаем за российский газ.
- Россия стала особенно заинтересованной в этом проекте после того, как потеряла европейский рынок из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако Москве не удавалось договориться с Китаем о реализации проекта из-за ряда разногласий.
- В частности они имеют разные взгляды относительно цен и условий владения на этот проект. Также Пекин не хочет попадать в чрезмерную зависимость от российских энергоносителей.
- В общем переговоры о "Силе Сибири – 2" продолжаются уже несколько лет. Как рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Китай хотел, чтобы Россия продавала газ по внутрироссийским ценам. Они вдвое ниже мировых.