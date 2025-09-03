Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант. В Росії вже розповідають, що підписали меморандум з Китаєм про будівництво про будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2", який проходитиме через територію Монголії. Однак конкретики зараз немає.

До теми Китай шукає альтернативу: "Сила Сибіру-2" знову в грі через конфлікт Ізраїля з Іраном

Чим може обернутися цей меморандум для Росії?

Відомо, що цей проєкт дозволить Росії постачати Китаю 50 мільярдів кубометрів газу на рік упродовж 30 років. Також там планують наростити обсяги по наявному газопроводу "Сила Сибіру".

Як наголосив Блант, тут потрібно дивитися на деталі. Інформацію про проєкт оприлюднив глава Газпрому Олексій Міллер. Він зазначив, що меморандум має юридичні зобов'язання. Але хто кого і до чого зобов'язує – деталей немає.

Насправді інформація про 50 мільярдів кубометрів в рік була відома ще з 2020 року. Тоді Газпром підписав меморандум з урядом Монголії.

Питання в тому, за якою ціною Китай готовий купувати газ? Ми ще минулого року говорили, чому цей проєкт загальмував. Китайці не були готові інвестувати в будівництво труби на території Росії та Монголії. Відповідно це має робити Газпром. Але у них грошей немає,

– зазначив Блант.

Поки схоже на те, що цей меморандум – просто красива річ, яку можна поставити в рамку та повісити на стіну. Жодної конкретики немає. При цьому Газпром вже має неодноразовий досвід будівництво різних газопроводів, які потім виявилися нікому не потрібні.

Складно ставитися до цього як до чогось серйозного. Сі зробив Путіну маленький подарунок – меморандум, який можна повісити на стіну. І всі в Росії тепер щасливі. Фактично вони підписали папірець, який може Газпрому вийти боком. Якщо вони не побудують цей газопровід, то що будуть робити? Купуватимуть десь газ та постачатимуть його до Китаю через інші країни,

– сказав Блант.

"Сила Сибіру – 2": що відомо