Победа или поражение: бывший военный США подытожил кампанию Трампа в Иране
Американская армия достигла многих своих целей во время конфликта с Ираном. Но пока сложно называть это победой или поражением.
Ветеран армии США Престон Стюарт рассказал 24 каналу, что, конечно, некоторые люди хотят уже объявить о победе и поражении. Но нужно еще подождать. Судя по всему, переговоры между США и Ираном продолжаются. Несколько позже будет понятно, кто окажется в выигрышной позиции.
Действительно ли США недооценили Иран?
По словам Стюарта, Трамп объявил о капитуляции Ирана уже через несколько дней после начала операцию. Но этого не произошло. Штаты уничтожили часть представителей тамошнего режима, но он удержался. Также Иран не отказался от ядерной программы и все еще имеет на вооружении дроны и ракеты.
Зато американская армия нанесла фактически уничтожила иранский флот и воздушные силы. А сама тамошняя армия существенно ослабла. Также было много ударов по важным для режима объектам. При этом США потеряли только 2 самолета из-за действий Ирана и еще несколько – из-за дружественного огня и столкновения.
Были и ошибки. Американские ракеты ошибочно ударили по школе в Иране. Но в конце концов наши войска провели сильную работу. Иран запускал много ракет и дронов по нашему авианосцу, но не смогли его потопить,
– отметил Стюарт.
Несмотря на это, Соединенные Штаты все же определенным образом недооценили устойчивость врага. Очевидно, был расчет, что режим в Иране упадет из-за таких бомбардировок, а народ сбросит тамошнюю власть.
Обратите внимание! Операция США и Израиля в Иране началась в конце февраля. А в конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые митинги против власти. В конце концов представители режима убили от 12 – до 20 тысяч гражданских, чтобы подавить протесты.
Ситуация в Иране: последние новости
- Иран начал блокировать Ормузский пролив из-за военной операции США и Израиля. Важно, что через эту территорию проходит значительная доля мировой нефти. Поэтому цены на нее существенно выросли.
- Соединенные Штаты и Иран договорились о перемирии и открытии Ормузского пролива. Но уже 19 апреля ситуация существенно ухудшилась. Сейчас США и Иран фактически оба перекрыли пролив.
- Между тем 22 апреля должен состояться второй раунд переговоров между США и Ираном в Пакистане. Туда уже отправился вице-президент США Джей Ди Вэнс.