Ветеран армии США Престон Стюарт рассказал 24 каналу, что, конечно, некоторые люди хотят уже объявить о победе и поражении. Но нужно еще подождать. Судя по всему, переговоры между США и Ираном продолжаются. Несколько позже будет понятно, кто окажется в выигрышной позиции.

Действительно ли США недооценили Иран?

По словам Стюарта, Трамп объявил о капитуляции Ирана уже через несколько дней после начала операцию. Но этого не произошло. Штаты уничтожили часть представителей тамошнего режима, но он удержался. Также Иран не отказался от ядерной программы и все еще имеет на вооружении дроны и ракеты.

Зато американская армия нанесла фактически уничтожила иранский флот и воздушные силы. А сама тамошняя армия существенно ослабла. Также было много ударов по важным для режима объектам. При этом США потеряли только 2 самолета из-за действий Ирана и еще несколько – из-за дружественного огня и столкновения.

Были и ошибки. Американские ракеты ошибочно ударили по школе в Иране. Но в конце концов наши войска провели сильную работу. Иран запускал много ракет и дронов по нашему авианосцу, но не смогли его потопить,

– отметил Стюарт.

Несмотря на это, Соединенные Штаты все же определенным образом недооценили устойчивость врага. Очевидно, был расчет, что режим в Иране упадет из-за таких бомбардировок, а народ сбросит тамошнюю власть.

Обратите внимание! Операция США и Израиля в Иране началась в конце февраля. А в конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые митинги против власти. В конце концов представители режима убили от 12 – до 20 тысяч гражданских, чтобы подавить протесты.

