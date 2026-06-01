В Польше требуют, чтобы Зеленский извинился перед Навроцким

У президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что украинский президент должен извиниться перед польским лидером. С такой позицией выступил Марцин Пшидач, глава Бюро международной политики.

Детали передает RMF24.

В Польше требуют извинений от Зеленского

Представитель страны считает, что Зеленский должен позвонить Каролю Навроцкому и извиниться. А все потому, что 26 мая принял решение предоставить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА".

Президент Зеленский, вероятно, должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность,

– высказался Пшидач.

По его мнению, решение Зеленского "может быть связано с запланированными выборами в Украине и желанием украинского президента построить собственный политический нарратив. А также "разделить польскую политическую сцену".

Сам Навроцкий хочет лишить Зеленского Ордена Белого Орла, который тогдашний президент Анджей Дуда предоставил лидеру Украины в 2023 году. Впрочем, это решение должен подписать действующий премьер Польши Дональд Туск, а он против.

"Это была бы блокада. Я не могу себе этого представить, из уважения к сотням тысяч убитых поляков и их семей. Я думаю, что Дональд Туск должен иметь базовое понимание этого вопроса и станет не на сторону так называемых героев УПА, а на сторону польских жертв", – сказал Пшидач.

Также он пригрозил, что "определенные элементы можно изменить" в помощи Украине. То есть, вероятно, уменьшить объемы поддержки.

Еще предложил вернуться к законопроекту Навроцкого о наказании за "пропаганду бандеризма", который в 2025 году не поддержал Сейм.