Республиканцы обеспокоены заявлениями Маска, поэтому требуют у Трампа ограничить миллиардера, – NBC News

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в своих высказываниях часто противоречит обещаниям Дональда Трампа, в частности по социальному страхованию. Поэтому союзники американского президента обеспокоены.

Они сомневаются в том, стоит ли миллиардеру продолжать давать так много интервью СМИ. Об этом пишет NBC News со ссылкой на четырех знакомых с этим вопросом людей, передает 24 Канал.

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"Потенциально проблематичные" комментарии Маска

После своего избрания Трамп пообещал не касаться социального страхования, кроме как для того, чтобы сделать его более эффективным. Однако недавно Маск, который имеет "огромную власть" в сокращении государственных расходов, критически прокомментировал программу, назвав ее "крупнейшей финансовой пирамидой всех времен".

Это обеспокоило республиканцев, союзников президента США в корпорациях и Конгрессе, поэтому они якобы сообщили Белому дому и даже непосредственно Трампу – нужно или убрать Маска из эфира полностью, или прописать по сценарию его выступления.

Источники NBC News в Белом доме с пониманием относятся к мнению некоторых республиканцев о том, что комментарии миллиардера о социальном обеспечении "потенциально проблематичны" и такие, что "вызывают беспокойство у некоторых пожилых людей".

Если они слышат в новостях, что Илон Маск говорит о том, что мы должны что-то сделать с социальным обеспечением, – конечно, это может вызвать определенное беспокойство. Но единственное, о чем они должны беспокоиться, это о том, что говорит президент США, и что он делает,

– говорится в сообщении.

К слову, инициированные DOGE под руководством Маска массовые увольнения замедлили процесс выдачи разрешений на новые энергетические проекты, что также противоречит обещаниям Трампа.