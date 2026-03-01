Железный кулак Хаменеи разжат: как на иранских улицах реагируют на смерть аятоллы

Утром 1 марта в Иране официально подтвердили смерть аятоллы Али Хаменеи. Но слухи об этом циркулировали весь вечер 28 февраля.

Теперь же иранцы разделились – кто-то празднует, а кто-то оплакивает. Детали собрал 24 Канал.

Как в Иране реагируют на смерть Хаменеи?

СМИ преимущественно обращают внимание на то, как люди радостно скандируют и размахивают флагами.

Не раз можно было слышать крики "Да здравствует шах", что намекает на предыдущую власть до режима аятолл.

Празднование в Иране после гибели Хаменеи: смотрите видео

Справка. Последним, 35-м, шахом Ирана был Мохаммед Реза Пахлави (или Пехлеви). В 1979 году он покинул Иран после протестов, которые сейчас официально называют иранской революцией. В стране была отменена монархия и провозглашена исламская республика во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни. Собственно, во время последних протестов в конце 2025 года и в начале 2026-го демонстранты часто поднимали флаг шахского Ирана. Следует сказать, что это определенная идеализация Пехлеви в противовес Хаменеи, ведь в шахском Иране жестоко преследовали оппозицию.

На одном видео, полученном CNN от очевидца в Тегеране, слышны голоса двух женщин, которые скандируют "Смерть Исламской Республике" и "Да здравствует шах" на фарси, после чего раздаются возгласы и свист,

– информируют в медиа.

Люди включают музыку в честь смерти Хаменеи: смотрите видео

Однако есть и другая сторона медали – "В Тегеране собрались толпы сторонников режима, чтобы оплакать верховного лидера". Они также держат флаги.

Многие женщины в черном молятся и выкрикивают проклятия США и Израиля из-за смерти Хаменеи: смотрите видео

Передовой проводник исламской уммы, Его Высочество имам Хаменеи, вкусив сладкий нектар мученичества в священный месяц Рамадан, вознесся к высочайшему небесному царству,

– заявили в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

Справка. Умма – это мусульманское сообщество.

В Иране официально заявили, что мученическая смерть Хаменеи "станет началом большого подъема в борьбе против угнетателей мира". В стране объявлен 40-дневный общенациональный траур.

Сейчас государством руководят президент, председатель парламента и председатель судебной власти – до момента избрания следующего руководителя.

Напомним, что о смерти Хаменеи заявил Израиль и источники СМИ еще 28 февраля. Но в Иране опровергали это, мол, он в безопасном месте, а США "давят психологически". Впоследствии смерть подтвердил Трамп, а на утро 1 марта это признали в самом Иране.

Интересно, что под Белым домом прошли митинги за и против вторжения США в Иран.