В среду, 15 октября, соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу. Этот документ закрепляет взаимную поддержку между странами на десятилетия вперед.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Читайте также Должны ответить России силой, – глава Минобороны Британии об ответе НАТО

Соглашение углубляет военно-промышленную кооперацию

Руслан Стефанчук передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст Столетнего соглашения, закон о ратификации и ноту о начале действия документа.

Сегодня (15 октября, – 24 Канал) в Лондоне Стороннее соглашение официально вступило в силу. Это – исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами,

– написал председатель Верховной Рады.

По словам чиновника, Украина и Великобритания вместе многое прошли – от первых поставок противотанковых систем NLAW до совместной работы над гарантиями безопасности, санкционной политикой, оборонным производством и тренировочными программами для военных.

Стефанчук подчеркнул, что сейчас страны борются не только за свободу Украины, но и за безопасность всей Европы и мировой порядок.

Это Соглашение не является началом нашего партнерства – оно его усиливает. Оно закрепляет взаимную поддержку между нашими народами на десятилетия вперед, определяет механизмы безопасности взаимодействия, углубляет военно-промышленную кооперацию, формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины,

– подытожил он.

Справка. Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января 2025 года. Уже в сентябре Верховная Рада ратифицировала договор большинством голосов – за проголосовали 295 депутатов.

Что предусматривает это соглашение?