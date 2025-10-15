Укр Рус
Геополитика Европа 100-летнее соглашение о партнерстве между Великобританией и Украиной официально вступило в силу
15 октября, 21:47
3

100-летнее соглашение о партнерстве между Великобританией и Украиной официально вступило в силу

Полина Буянова
Основні тези
  • Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией вступило в силу 15 октября, закрепляя взаимную поддержку между странами на десятилетия вперед.
  • Документ углубляет военно-промышленную кооперацию и формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины.

В среду, 15 октября, соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу. Этот документ закрепляет взаимную поддержку между странами на десятилетия вперед.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Читайте также Должны ответить России силой, – глава Минобороны Британии об ответе НАТО

Соглашение углубляет военно-промышленную кооперацию

Руслан Стефанчук передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст Столетнего соглашения, закон о ратификации и ноту о начале действия документа.

Сегодня (15 октября, – 24 Канал) в Лондоне Стороннее соглашение официально вступило в силу. Это – исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами, 
– написал председатель Верховной Рады.

По словам чиновника, Украина и Великобритания вместе многое прошли – от первых поставок противотанковых систем NLAW до совместной работы над гарантиями безопасности, санкционной политикой, оборонным производством и тренировочными программами для военных.

Стефанчук подчеркнул, что сейчас страны борются не только за свободу Украины, но и за безопасность всей Европы и мировой порядок.

Это Соглашение не является началом нашего партнерства – оно его усиливает. Оно закрепляет взаимную поддержку между нашими народами на десятилетия вперед, определяет механизмы безопасности взаимодействия, углубляет военно-промышленную кооперацию, формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины, 
– подытожил он.

Справка. Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января 2025 года. Уже в сентябре Верховная Рада ратифицировала договор большинством голосов – за проголосовали 295 депутатов.

Что предусматривает это соглашение?

  • Соглашение предусматривает, что Великобритания ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3,6 миллиарда долларов, столько, сколько будет необходимо.
     

  • Соединенное Королевство также увеличит поддержку в подготовке специалистов для украинской боевой авиации и будет способствовать поставке самолетов, которые находятся на вооружении стран НАТО. 
     

  • Кроме этого, планируется расширение сотрудничества в сфере дальнобойного вооружения и инвестиций в украинское оборонное производство, в частности дронов и артиллерии.