100-річна угода про партнерство між Великою Британією та Україною офіційно набула чинності
- Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією набула чинності 15 жовтня, закріплюючи взаємну підтримку між країнами на десятиліття вперед.
- Документ поглиблює військово-промислову кооперацію та формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України.
У середу, 15 жовтня, угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією офіційно набула чинності. Цей документ закріплює взаємну підтримку між країнами на десятиліття вперед.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Читайте також Мусимо відповісти Росії силою, – глава Міноборони Британії про відповідь НАТО
Угода поглиблює військово-промислову кооперацію
Руслан Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про ратифікацію та ноту про початок дії документа.
Сьогодні (15 жовтня, – 24 Канал) у Лондоні Сторічна Угода офіційно набула чинності. Це – історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами,
– написав голова Верховної Ради.
За словами посадовця, Україна та Велика Британія разом багато чого пройшли – від перших поставок протитанкових систем NLAW до спільної роботи над гарантіями безпеки, санкційною політикою, оборонним виробництвом і тренувальними програмами для військових.
Стефанчук підкреслив, що зараз країни борються не тільки за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та світовий порядок.
Ця Угода не є початком нашого партнерства – вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України,
– підсумував він.
Довідка. Україна і Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство 16 січня 2025 року. Вже у вересні Верховна Рада ратифікувала договір більшістю голосів – за проголосували 295 депутатів.
Що передбачає ця угода?
Угода передбачає, що Велика Британія щорічно надаватиме Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде необхідно.
Сполучене Королівство також збільшить підтримку у підготовці спеціалістів для української бойової авіації та сприятиме постачанню літаків, які перебувають на озброєнні країн НАТО.
Окрім цього, планується розширення співпраці у сфері далекобійного озброєння та інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів і артилерії.