Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Угода поглиблює військово-промислову кооперацію

Руслан Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про ратифікацію та ноту про початок дії документа.

Сьогодні (15 жовтня, – 24 Канал) у Лондоні Сторічна Угода офіційно набула чинності. Це – історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами,

– написав голова Верховної Ради.

За словами посадовця, Україна та Велика Британія разом багато чого пройшли – від перших поставок протитанкових систем NLAW до спільної роботи над гарантіями безпеки, санкційною політикою, оборонним виробництвом і тренувальними програмами для військових.

Стефанчук підкреслив, що зараз країни борються не тільки за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та світовий порядок.

Ця Угода не є початком нашого партнерства – вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України,

– підсумував він.

Довідка. Україна і Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство 16 січня 2025 року. Вже у вересні Верховна Рада ратифікувала договір більшістю голосів – за проголосували 295 депутатів.

Що передбачає ця угода?