Это четкий сигнал России, – США после подписания соглашения об ископаемых поразили заявлением

Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. В Вашингтоне выразили оптимизм по этому поводу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов США.

Смотрите также Теперь будет иначе: соглашение о недрах предусматривает новую модель военной помощи Украине от США

Как в США реагируют на соглашение об ископаемых

Так, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что благодаря усилиям Дональда Трампа, направленным на обеспечение устойчивого мира, была достигнута договоренность о создании Инвестиционного фонда реконструкции в рамках исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны".

Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе,

– говорится в заявлении.

Бессент добавил, что президент Трамп видел в этом партнерстве возможность продемонстрировать преданность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине.

И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которая финансировала или поставляла российскую военную машину, не будет разрешено получать выгоду от реконструкции Украины,

– подчеркнул министр финансов.

В Вашингтоне указали, что как США, так и правительство Украины с нетерпением ждут быстрого внедрения "этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народов".

Заметим, вице-премьер Юлия Свириденко привела ключевые положения соглашения об ископаемых. Она отметила, что полная собственность над ископаемыми принадлежит Украине, Фондом будут управлять Киев и Вашингтон поровну, а в документе нет никаких упоминаний о "долге" нашей страны.