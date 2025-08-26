Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, но пытаются остановить войну. Он отметил, что союзники берут на себя основное финансовое бремя войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента США во время заседания правительства.

Продолжает ли США финансировать Украину?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансировании Украины, однако продолжают активно продавать вооружение странам НАТО.

Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО – на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов,

– сказал американский лидер.

Президент США добавил, что именно союзники несут основное финансовое бремя войны, в то время как Соединенные Штаты сосредотачиваются на поставке военной продукции.

По его словам, в его стране по заказу Альянса производится оборонное и наступательное вооружение. Производство включает в себя также комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Трамп сообщил, что спрос на американское вооружение остается высоким, несмотря на то, что у НАТО есть много других вариантов.

Кто оказывает военную помощь Украине?