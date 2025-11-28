США готовы признать контроль России над Крымом и остальными оккупированными территориями, – The Telegraph

По данным западных СМИ, администрация США рассматривает как один из возможных сценариев завершения войны в Украине признание контроля России над Крымом и другими оккупированными территориями. Так, Москва должна сохранить контроль над этими регионами в обмен на прекращение огня.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph. К теме США передали России проект мирного плана, – Песков На что готовы в США для заключения договора? Вашингтон предлагает закрытие вопроса статуса оккупированных территорий путем их фактического признания. Соглашение предусматривает, что Москва оставляет за собой контроль над этими регионами, а в обмен на это может предоставить гарантии прекращения огня и взять на себя обязательства по будущим договоренностям.