Геополитика Америка США готовы признать контроль России над Крымом и остальными оккупированными территориями, – The Telegraph
28 ноября, 15:48
1

США готовы признать контроль России над Крымом и остальными оккупированными территориями, – The Telegraph

Татьяна Бабич

По данным западных СМИ, администрация США рассматривает как один из возможных сценариев завершения войны в Украине признание контроля России над Крымом и другими оккупированными территориями. Так, Москва должна сохранить контроль над этими регионами в обмен на прекращение огня.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

На что готовы в США для заключения договора?

Вашингтон предлагает закрытие вопроса статуса оккупированных территорий путем их фактического признания.

Соглашение предусматривает, что Москва оставляет за собой контроль над этими регионами, а в обмен на это может предоставить гарантии прекращения огня и взять на себя обязательства по будущим договоренностям.

 