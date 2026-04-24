США хотят приостановить членство Испании в НАТО, – Reuters

Пентагон рассматривает варианты возможных мер против союзников по НАТО, которых в Вашингтоне считают недостаточно вовлеченными в поддержку операций США в войне с Ираном. Среди них –возможное приостановление членства Испании в Альянсе и пересмотр позиции США относительно британских претензий на Фолклендские острова.

Об этом говорится в материале Reuters.

Что планируют США?

По словам американского чиновника, эти варианты политики изложены в документе, который отражает разочарование частью союзников из-за их якобы отказа или нежелания предоставлять США доступ и права на пролет во время операции против Ирана.

В письме также отмечается, что такие разрешения являются "абсолютной базой для НАТО", а сами предложения уже обсуждают на высоком уровне в Пентагоне.

Один из вариантов предусматривает временное отстранение "проблемных" стран от важных или престижных позиций в структуре НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп резко критиковал союзников по Альянсу за то, что те не направили свои военно-морские силы для поддержки открытия Ормузского пролива, который был закрыт после начала войны на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что рассматривает возможность выхода США из НАТО.

В то же время в электронном письме Пентагона речь не идет о реальном выходе США из Альянса или закрытии американских баз в Европе. Также чиновник не уточнил, обсуждается ли сокращение военного присутствия США на континенте.

Это электронное письмо прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для наших союзников по НАТО, они не были рядом с нами,

– сказала она.

По ее словам, военное ведомство обеспечит, чтобы у президента были надежные варианты, которые гарантируют, что союзники больше не будут "бумажным тигром", а взамен будут выполнять свою часть обязательств.

Особое недовольство в Вашингтоне вызывает позиция Испании, которая отказалась разрешить использование своих баз и воздушного пространства для операций против Ирана. Один из вариантов предусматривает даже временное приостановление членства Испании в НАТО, что, по оценке документа, имело бы скорее символический эффект, чем практическое влияние на военные операции США.

В Европе эти сигналы вызвали беспокойство относительно будущего НАТО и надежности американских гарантий безопасности. В то же время официальные представители союзников отмечают, что участие в морской блокаде рассматривается как непосредственное вмешательство в войну, хотя они готовы поддержать открытие пролива после завершения конфликта.

