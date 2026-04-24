США хотят приостановить членство Испании в НАТО, – Reuters
- Пентагон рассматривает возможность временной приостановки членства Испании в НАТО из-за отказа предоставлять базы для операций против Ирана.
- Документ, отражающий разочарование США союзниками, обсуждается на высоком уровне в Пентагоне, включая варианты отстранения "проблемных" стран.
Пентагон рассматривает варианты возможных мер против союзников по НАТО, которых в Вашингтоне считают недостаточно вовлеченными в поддержку операций США в войне с Ираном. Среди них –возможное приостановление членства Испании в Альянсе и пересмотр позиции США относительно британских претензий на Фолклендские острова.
Об этом говорится в материале Reuters.
Что планируют США?
По словам американского чиновника, эти варианты политики изложены в документе, который отражает разочарование частью союзников из-за их якобы отказа или нежелания предоставлять США доступ и права на пролет во время операции против Ирана.
В письме также отмечается, что такие разрешения являются "абсолютной базой для НАТО", а сами предложения уже обсуждают на высоком уровне в Пентагоне.
Один из вариантов предусматривает временное отстранение "проблемных" стран от важных или престижных позиций в структуре НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп резко критиковал союзников по Альянсу за то, что те не направили свои военно-морские силы для поддержки открытия Ормузского пролива, который был закрыт после начала войны на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что рассматривает возможность выхода США из НАТО.
В то же время в электронном письме Пентагона речь не идет о реальном выходе США из Альянса или закрытии американских баз в Европе. Также чиновник не уточнил, обсуждается ли сокращение военного присутствия США на континенте.
Это электронное письмо прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для наших союзников по НАТО, они не были рядом с нами,
– сказала она.
По ее словам, военное ведомство обеспечит, чтобы у президента были надежные варианты, которые гарантируют, что союзники больше не будут "бумажным тигром", а взамен будут выполнять свою часть обязательств.
Особое недовольство в Вашингтоне вызывает позиция Испании, которая отказалась разрешить использование своих баз и воздушного пространства для операций против Ирана. Один из вариантов предусматривает даже временное приостановление членства Испании в НАТО, что, по оценке документа, имело бы скорее символический эффект, чем практическое влияние на военные операции США.
В Европе эти сигналы вызвали беспокойство относительно будущего НАТО и надежности американских гарантий безопасности. В то же время официальные представители союзников отмечают, что участие в морской блокаде рассматривается как непосредственное вмешательство в войну, хотя они готовы поддержать открытие пролива после завершения конфликта.
Трамп имеет список "хороших и плохих" членов НАТО
По данным Politico, администрация Дональда Трампа сформировала неофициальный "рейтинг" стран НАТО. В Белом доме фактически поделили союзников на тех, кто "выполняет свою роль", и тех, кто, по мнению Вашингтона, уклоняется от обязательств.
Эту идею прорабатывали накануне визита генсека НАТО Марка Рютте в США. План предусматривает анализ вклада каждого государства-члена и распределение их по уровням лояльности и участия.
Как отмечают дипломаты, подход напоминает своеобразный список "непослушных и образцовых" партнеров. Еще раньше глава Пентагона Пит Гегсет намекал, что союзники, которые активно поддерживают США, могут рассчитывать на преференции, тогда как пассивные – на последствия.