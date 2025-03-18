Военные США и Южной Кореи начали учения по блокированию и штурму тоннелей КНДР, – СМИ

Военные Южной Кореи и США начали учения по блокированию и штурму тоннелей, которые используются потенциальным противником. Во время учений используют беспилотники и четвероногих шагающих роботов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Korea JoongAng Daily.

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Учения Южной Кореи и США

По имеющимся данным, Северная Корея располагает сетью подземных тоннелей. Считается, что эти туннели служат секретными путями побега для лидера КНДР Ким Чен Ына и высшего эшелона на случай войны, о чем заявили в командовании сухопутных операций южнокорейской армии.

Кроме того, в таких подземных сооружениях могут располагаться склады оружия.

Южнокорейские военные обратили внимание на тоннели после начала конфликта Израиля и "Хамаса", где израильской армии приходится штурмовать подземные укрепления.

Учения продлятся четыре дня. Известно, что участие в них принимает 370 военнослужащих. Они будут использовать самые современные технологии, в частности беспилотники, четвероногих роботов и роботов для разминирования.