США и Россия проведут переговоры по Украине в эти выходные в Майами, – Politico
- В эти выходные в Майами могут пройти переговоры США и России по Украине.
- Американскую делегацию будут представлять спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а российскую – директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В эти выходные в Майами могут пройти переговоры США и России по Украине. Администрация в Белом доме надеется, что Россия примет гарантии безопасности, которые Запад хочет предоставить Украине.
С россиянами будут говорить Уиткофф и Кушнер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Чтобы предотвратить агрессию: США и Европа создали предложения для помощи Украине после войны, – NYT
Что известно о запланированных переговорах США и России в Майами?
В состав российской делегации, как ожидается, войдет директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а американцев будет представлять спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Адинистрация Трампа надеется, что Россия примет гарантии безопасности, которые Запад предложил Украине, и членство ее в Европейском Союзе. Хотя в Москве не подавали никаких признаков того, что максималистские требования Кремля ослабли.
В то же время США вскоре созовут группу военных чиновников, чтобы обсудить технические детали безопасности и территорий Украины. Похоже, переговоры в Майами являются параллельной попыткой продвинуться в переговорах с Москвой.
Вероятно, что перед встречей с россиянами американские представители поговорят с Рустемом Умеровым, отмечают источники издания.
В то же время в Европе, по данным издания, обсуждают возможность коалиционного управления воздушной разведкой линии разграничения и размещения войск европейских государств на западе Украины для логистической поддержки украинской армии в условиях прекращения огня.
Ни Зеленский, ни Трамп, похоже, не верят в мирные намерения России
Зеленский заявил, что Россия готовит следующий год как год войны, и призвал партнеров реагировать на истинные намерения Москвы.
Президент Украины подчеркнул необходимость комплексной защиты Украины, в частности это безопасность, финансовые и политические решения.
В то же время Сьюзи Уайлз, руководитель аппарата Белого дома, в интервью заявила, что президент США Дональд Трамп также скептически относится к перспективе договориться с Россией. Он считает, что Путин стремится захватить всю Украину, а не достичь мира. Впрочем, Уайлз, отрицает сказанное в том интервью.