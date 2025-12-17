В эти выходные в Майами могут пройти переговоры США и России по Украине. Администрация в Белом доме надеется, что Россия примет гарантии безопасности, которые Запад хочет предоставить Украине.

С россиянами будут говорить Уиткофф и Кушнер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о запланированных переговорах США и России в Майами?

В состав российской делегации, как ожидается, войдет директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а американцев будет представлять спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Адинистрация Трампа надеется, что Россия примет гарантии безопасности, которые Запад предложил Украине, и членство ее в Европейском Союзе. Хотя в Москве не подавали никаких признаков того, что максималистские требования Кремля ослабли.

В то же время США вскоре созовут группу военных чиновников, чтобы обсудить технические детали безопасности и территорий Украины. Похоже, переговоры в Майами являются параллельной попыткой продвинуться в переговорах с Москвой.

Вероятно, что перед встречей с россиянами американские представители поговорят с Рустемом Умеровым, отмечают источники издания.

В то же время в Европе, по данным издания, обсуждают возможность коалиционного управления воздушной разведкой линии разграничения и размещения войск европейских государств на западе Украины для логистической поддержки украинской армии в условиях прекращения огня.

Ни Зеленский, ни Трамп, похоже, не верят в мирные намерения России