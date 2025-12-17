США та Росія проведуть переговори щодо України цими вихідними у Маямі, – Politico

Цими вихідними у Маямі можуть пройти переговори США та Росії щодо України. Адміністрація у Білому домі сподівається, що Росія прийме гарантії безпеки, які Захід хоче надати Україні.

З росіянами говоритимуть Віткофф та Кушнер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Щоб запобігти агресії: США та Європа створили пропозиції для допомоги Україні після війни, – NYT

Що відомо про заплановані переговори США та Росії у Маямі?

До складу російської делегації, як очікується, увійде директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, а американців представлятиме спецпредставник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Адіністрація Трампа сподівається, що Росія прийме гарантії безпеки, які Захід запропонував Україні, та членство її у Європейському Союзі. Хоча в Москві не подавали жодних ознак того, що максималістські вимоги Кремля послабилися.