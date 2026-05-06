За основу возьмут план Трампа: США и Иран приблизились к объявлению мира, – Axios

США и Иран приблизились к подписанию меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке. Именно поэтому, говорят источники, администрация Трампа решила прекратить миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе.

Об этом информирует Axios.

Смотрите также США заявили об окончании военной операции против Ирана: Рубио назвал дальнейшие шаги

Что известно о вероятном примирении США и Ирана?

Источники издания отмечают, что руководство США согласилось приостановить миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за прогресса в переговорах с иранским режимом.

Важно! Дональд Трамп 4 мая 2026 года заявил о начале операции "Проект Свобода". Она предусматривает освобождение заблокированных Ираном судов в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что к нему с просьбой освободить суда обратились другие страны почти со всего мира. По его словам, они не имеют никакого отношения к конфликту на Ближнем Востоке, а являются лишь нейтральными и невинными наблюдателями.



В то же время госсекретарь США Марко Рубио отметил, что этот проект должен обеспечить защиту судоходства в регионе и стать основой для восстановления свободного движения через пролив, поскольку контроль Ирана над этим маршрутом не является нормой.

Представители США и Ирана якобы готовы подписать одностраничный меморандум, который предусматривает завершение войны на Ближнем Востоке. Сам документ берет за основу 14-пунктный американский план прекращения войны и начало 30-дневных переговоров по судоходству в Ормузском проливе, ядерной программы Ирана и возможной отмены санкций США.

В своей соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что в случае согласия Ирана выполнить все договоренности конфликт может завершиться, а Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, включая сам Иран. По его словам, именно американская блокада может восстановить безопасное движение по проливу.

В то же время он предупредил, что если Иран откажется от соглашения с США американские силы могут перейти к значительно более жестким действиям.

Если они не согласятся, начнется бомбардировка, и оно, к сожалению, будет на гораздо более высоком уровне и интенсивности, чем было раньше,

– подчеркнул Трамп.



Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот

К слову, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в комментарии 24 Канала заметил, что Трамп сейчас пытается показать завершение войны в Иране, однако США на самом деле действуют хаотично и не имеют продуманной стратегии. По мнению эксперта, реальная ситуация выглядит совсем иначе, чем пытается показать американский лидер – блокада портов продолжается, удары Израиля по "Хезболле" также, а проход через Ормузский пролив до сих пор ограничен. Фактически война на Ближнем Востоке продолжается.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?

6 мая США сообщили о о завершении операции "Эпическая ярость", которая была начата совместно с Израилем против Ирана в феврале 2026 года. Сейчас, говорят, Вашингтон уже достиг всех своих целей в рамках этой миссии. В то же время там отметили, что Штаты теперь сосредоточены на "Проекте Свобода", который имеет целью освободить торговые суда в Ормузском проливе.

Напомним, 4 мая американские военные силы нанесли несколько ударов по иранским катерам. Однако чиновник Марко Рубио заявил, что речь идет не о наступательных действиях США, а об оборонительной операции в Иране.

А уже на следующий день, 5 мая, Иран осуществил комбинированную атаку на ОАЭ, используя для поражения баллистические, крылатые ракеты и беспилотники. Масштабы ударов пока неизвестны. Интересно, что эта атака стала первой после объявления США перемирия в начале апреля.