СМИ узнали дату, которую США назначили для окончания войны с Ираном

Американские власти определили 9 апреля как ориентировочную дату завершения войны против Ирана. В ближайшее время также ожидаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом пишет израильское издание Ynet. Соответствующую информацию СМИ сообщил осведомленный источник.

Почему США хотят закончить войну в Иране до 9 апреля?

По словам собеседника, окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости 22 апреля, чтобы получить Премию Израиля.

Справочно! Премия Израиля является самой престижной государственной наградой, которую вручают в День независимости страны. Ее размер составляет 75 тысяч шекелей (примерно 1 миллион гривен).

Также собеседник Ynet отметил, что переговоры между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе в Пакистане.

Американцы не информировали Израиль о переговорах с Калибафом (спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом – 24 Канал),

– добавил он.

Источник также отметил, что Катар давит на США, чтобы как можно скорее остановить войну в Иране. Ведь из-за атак Ирана и перекрытия Ормузского пролива Катар, который является крупным игроком на рынке СПГ, был вынужден остановить производство.

Кстати, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил в эфире 24 Канала, что администрация Белого дома до сих пор не определилась с реальной целью войны в Иране: или полная смена режима, или его ослабление и создание новой системы безопасности. По мнению эксперта, если Трамп хочет быстрее закончить конфликт, то должен идти на компромисс.

Что известно о переговорах США и Ирана?