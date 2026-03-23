СМИ узнали дату, которую США назначили для окончания войны с Ираном
- США определили 9 апреля как ориентировочную дату завершения войны против Ирана, чтобы Трамп мог прибыть в Израиль на День независимости 22 апреля.
- Переговоры между США и Ираном могут состояться в Пакистане уже на этой неделе, причем Катар давит на США для скорейшего завершения конфликта из-за экономических последствий.
Об этом пишет израильское издание Ynet. Соответствующую информацию СМИ сообщил осведомленный источник.
Почему США хотят закончить войну в Иране до 9 апреля?
По словам собеседника, окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости 22 апреля, чтобы получить Премию Израиля.
Справочно! Премия Израиля является самой престижной государственной наградой, которую вручают в День независимости страны. Ее размер составляет 75 тысяч шекелей (примерно 1 миллион гривен).
Также собеседник Ynet отметил, что переговоры между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе в Пакистане.
Американцы не информировали Израиль о переговорах с Калибафом (спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом – 24 Канал),
– добавил он.
Источник также отметил, что Катар давит на США, чтобы как можно скорее остановить войну в Иране. Ведь из-за атак Ирана и перекрытия Ормузского пролива Катар, который является крупным игроком на рынке СПГ, был вынужден остановить производство.
Кстати, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил в эфире 24 Канала, что администрация Белого дома до сих пор не определилась с реальной целью войны в Иране: или полная смена режима, или его ослабление и создание новой системы безопасности. По мнению эксперта, если Трамп хочет быстрее закончить конфликт, то должен идти на компромисс.
Что известно о переговорах США и Ирана?
Дональд Трамп 23 марта объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану после, как он заявил, успешных переговоров по завершению боевых действий. По его словам, переговоры между США и Ираном продолжались два дня, а стороны планируют продолжить диалог в течение недели.
В то же время в Иране опровергли заявления Дональда Трампа о проведении переговоров. В Тегеране отметили, что никаких прямых или косвенных контактов между сторонами не происходило.
Позже Трамп отметил, что мирное соглашение с Ираном могут заключить в течение пяти дней или даже раньше. Он также заявил, что не понимает, почему иранские СМИ сообщают об отсутствии каких-либо переговоров с США.