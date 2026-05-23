США не допускают Израиль к переговорам с Ираном, – NYT

Еще в конце февраля 2026 года США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Противостояние продолжается, однако американская сторона почти полностью исключила Израиль и премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху из переговорного процесса.

Об этом информирует издание The New York Times 23 мая.

Почему США не допускают Израиль к столу переговоров с Ираном?

Накануне удара по Ирану 28 февраля премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы присутствовал в Ситуационной комнате вместе с президентом Дональдом Трампом и фактически играл активную роль в дискуссии. По данным источников, он выражал уверенность, что совместная операция США и Израиля может даже привести к падению Ирана.

Однако уже через несколько недель после того, как эти прогнозы не оправдались, ситуация, по словам израильских чиновников, резко изменилась. Израиль, который ранее имел тесный доступ к обсуждениям, теперь отстранен администрацией Трампа от переговоров между США и Ираном.

Источники в израильском Министерстве обороны рассказали NYT, что израильское руководство почти полностью исключили из информационного обмена по этим контактам.

Лишенные прямого доступа к переговорному процессу, израильские чиновники вынуждены были получать информацию о диалоге Вашингтона и Тегерана через региональные контакты и собственные разведывательные каналы внутри Ирана.

О чем это свидетельствует?

Это изменение статуса, по оценкам собеседников, может иметь серьезные политические последствия для Израиля, в частности для премьер-министра, который рассчитывал на имидж ключевого партнера Трампа и использовал это во внутренней политике, демонстрируя свою близость к американскому президенту.

В материале отмечается, что Нетаньяху долго позиционировал себя как лично приближенного к Трампу лидера, способного влиять на решения США. Во время войны он даже заявлял, что регулярно общается с президентом и совместно с ним обсуждает стратегические шаги.

Изначально израильское руководство рассчитывало, что военная кампания против Ирана может достичь масштабных целей – от уничтожения ядерной программы до потенциальной смены режима в Тегеране. Однако в администрации Трампа идею смены режима воспринимали скептически, а после обострения ситуации, в частности из-за блокирования Ормузского пролива и роста цен на нефть, Белый дом начал давить на прекращение боевых действий.

В итоге Иран, несмотря на удары, не уничтожен как политическая система и, по оценкам аналитиков, даже получил выгоду от самого факта выживания. Зато Израиль не достиг заявленных стратегических целей – ни полного уничтожения ядерной программы, ни ликвидации ракетного потенциала Ирана.

Вместе с тем, потенциальные новые договоренности между США и Ираном могут предусматривать временные ограничения ядерной деятельности Тегерана, но без полного демонтажа программы.

А вопрос иранских ракетных программ могут вообще не включить в возможные договоренности, что еще больше усиливает беспокойство израильской стороны. Так, Израиль фактически потерял равноправный статус в отношениях с США в рамках этой кампании и все больше зависит от решений Вашингтона.

Один из израильских чиновников даже описал это как переход от партнерства к роли исполнителя американских решений. Во время операций США и Израиль достигали высокого уровня координации. В частности, речь идет об обмене офицерами и совместном планировании ударов.

Однако со временем Вашингтон начал дистанцироваться от отдельных израильских действий, в частности ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которые вызвали международные риски.

Угрозы приходят и угрозы исчезают, но когда мы становимся региональной державой, а в определенных областях – мировой державой, мы имеем силу оттолкнуть от себя опасности и обеспечить свое будущее. Господин Нетаньяху утверждал, что Израилю такую новую силу в глазах его противников дал его союз с господином Трампом – "союз, который не имеет аналогов",

– говорится в материале NYT.

Зато же Нетаньяху пришлось корректировать свою публичную позицию и объяснять израильскому обществу, что результаты кампании в значительной степени зависят от решений США, а не только от действий Израиля.