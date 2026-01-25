"Мы знаем о них все": Трамп заявил, что США могут нанести удары по наркокартелям где угодно

Президент США Дональд Трамп заявил, что наземные удары по целям наркокартелей могут быть нанесены "где угодно", включая территории Мексики, Центральной и Южной Америки.

Об этом говорится в материале New York Post.

Какие планы имеет Трамп?

Во время интервью в Овальном кабинете Дональд Трамп анонсировал удары по картелям.

Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все. Мы знаем их дома. Мы знаем о них все. Мы собираемся ударить по картелям,

– сказал он.

На уточнение, состоятся ли такие удары на суше в Мексике, Венесуэле или Колумбии, Трамп ответил, что это "может быть где угодно".

Американский лидер также похвастался, что Вашингтон уже успешно заблокировал до 97% наркотрафика морем, используя удары по подозреваемым судам. Теперь Трамп желает достичь аналогичного результата на суше

Это заявление прозвучало после того, как вооруженные силы США нанесли удар по Венесуэле и захватили ее диктатора Николаса Мадуро, который способствовал деятельности картелей, и его жену Силию Флорес.

В то же время администрация Трампа также давила на Мексику, чтобы позволить американским войскам действовать на ее территории для борьбы с наркоторговлей.

Президент США уже не впервые говорит о Мексике