"В понедельник утром": Трамп объявил о новой операции по "освобождению судов" в Ормузском проливе

Дональд Трамп заявил, что США начнут "освобождать суда" в Ормузском проливе в понедельник утром, 4 мая, по ближневосточному времени. Он предположил, что, возможно, это придется делать силой.

Об этом американский президент объявил в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что это гуманитарный жест для других стран от имени США, стран Ближнего Востока, в том числе и Ирана.

Что заявил Трамп?

Операцию по освобождению Трамп назвал "Проект свобода". Он заявил, что с этой просьбой к нему обратились другие страны.

Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в ближневосточный конфликт, что так очевидно и жестоко происходит на глазах у всех, обратились к Соединенным Штатам с вопросом, могли бы мы помочь освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за того, к чему они не имеют абсолютно никакого отношения, - они лишь нейтральные и невинные наблюдатели!

– написал Трамп в свои соцсети.

Он отметил, что этим странам сообщили, что безопасно выведут их суда из ограниченных водных путей. Трамп поручил своим представителям сообщить им, что Штаты приложат "все усилия" для этого.

Взамен США якобы получили обещание, что суда других стран больше не будут возвращаться, пока этот район не станет безопасным.

К слову, из-за блокирования Ормузского пролива мир столкнулся с проблемами. В Европе, например, сократили количество авиарейсов или повысили на них цены. Это серьезно бьет по туризму. Экономист Сергей Фурса отметил 24 Каналу, что Иран надеется дожать США, но Трамп на капитуляцию не пойдет. Поэтому ситуация заходит в тупик. Последствия продолжат ощущать на себе не только другие страны, но и Украина.

"Я вполне осознаю, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном и что эти дискуссии могут привести к чему-то очень положительному для всех", – добавил Трамп.

Он считает, что эти люди, компании и страны не сделали абсолютно ничего плохого и стали жертвами обстоятельств. На многих из этих судов заканчиваются продукты и все остальное, необходимое для безопасных условий экипажей.

Если гуманитарному процессу каким-то образом будут препятствовать, как отметил Трамп, то придется разобраться с этим силовым путем.

Обратите внимание! В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что привлекают 15 тысяч военных и более 100 самолетов в операции "Проект свобода".

Как отреагировал Иран?

Тегеран уже ответил на заявление Трампа.

Высокопоставленный иранский чиновник предупредил, что страна будет рассматривать любую попытку США вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение соглашения о прекращении огня.

Ормузский пролив и Персидский залив не будут управляться бредовыми постами Трампа! Никто не поверит сценариям игры обвинений,

– написал Эбрагим Азизи, председатель комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, в X.

К слову, Иран передал США новое мирное предложение из 14 пунктов. Оно предусматривает быстрое урегулирование конфликта за 30 дней. Тегеран требует гарантий безопасности от будущих атак, вывода войск США из региона вблизи Ирана, снятия морской блокады, отмены санкций, размораживание активов, выплату компенсаций и тому подобное.



Впрочем, Трамп назвал предложение Ирана неприемлемым и не согласился с условиями.

Что говорят эксперты о ситуации вокруг Ближнего Востока сейчас?

У разговоре с 24 Каналом Глеб Остапенко, политический консультант, эксперт по внешней политике, высказал мнение, что война на Ближнем Востоке еще не заканчивается. Хотя администрация Трампа об этом говорит, но военное положение на самом деле сохраняется, а блокада иранских портов продолжается. К тому же американский президент согласовал продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиардов долларов союзникам на Ближнем Востоке. Это указывает на то, что он не собирается отступать.

Кроме того, инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в интервью 24 Каналу спрогнозировал, что если до июля Ормузский пролив не разблокируют, то это ударит по урожаю. В мире станет ощутимым недостаток удобрений, которые транспортировались этим морским маршрутом, как и нефть. А так, как будет низкий уровень урожая, то и цены на продукцию будут расти.

Ситуация с нефтью тоже плохая. В июне – июле многие страны могут почувствовать существенный дефицит нефти, отметил финансовый директор одной из крупнейших энергетических корпораций мира ConocoPhillips Энди О'Брайен.